Am Mittwochabend sind zwei Autos zusammengestoßen, dabei entstand ein Sachschaden von 22000 Euro. Auf der Landesstraße 1084 an der Autobahnausfahrt Aalen-Ebnat, bog ein Fahrer von der Autobahn kommend nach links ein und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen, welches in Richtung Elchingen fuhr.