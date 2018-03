Unfall auf glatter Straße führt zu Totalschäden

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend ereignet hat.

Kurz vor 23 Uhr wollte sich eine 43-Jährige mit ihrem Auto an der Auffahrt zur Autobahn auf der Landesstraße 1084 zwischen Ebnat und Neresheim auf die Abbiegespur einordnen. Auf winterglatter Straße kam das Fahrzeug ins Rutschen und prallte in das entgegenkommenden Auto eines 40-Jährigen. Der Mann und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.