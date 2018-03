In der Nacht zum Montag sind Unbekannte über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Habsburgerstraße eingebrochen. Im Gebäudeinnern durchsuchten sie die Büroräume, im ersten Obergeschoss öffneten sie einen vorgefundenen Tresor sowie im Erdgeschoss vier Schließfächer von Mitarbeitern. Über das Diebesgut ist derzeit nichts bekannt.