Der Umgang mit dem Rollator will gelernt sein. Die Agenda-Gruppe „Aalen barrierefrei“ und der Stadt-Seniorenrat Aalen bieten zusammen mit weiteren Partnern am Mittwoch, 6. Juni, von 13.30 bis 17 Uhr in der Jurahalle in Ebnat ein Rollator-Training an. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Anmeldung im Rathaus Ebnat unter Telefon 07367 / 96170. Einklappen Ausklappen