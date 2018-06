Pfarrer Ziellenbach feierte 50. Geburtstag

(tu) - Seinen 50. Geburtstag hat gestern Pfarrer Stefan Ziellenbach gefeiert. Aus diesem Anlass fand am Abend in der Pfarrkirche Ebnat ein Gottesdienst statt, dem sich ein Empfang im Gemeindezentrum anschloss. Ziellenbach betreut seit knapp zwölf Jahren innerhalb der Seelsorgeeinheit Oberkochen/Vorderes Härtsfeld die katholischen Kirchengemeinden Ebnat und Waldhausen. Er hatte im März 2001 die Nachfolge des inzwischen verstorbenen Pfarrers Eduard Kerschbamer angetreten und erfreut sich auf dem vorderen Härtsfeld großer Beliebtheit. Der Geistliche wird nicht zuletzt wegen seiner Predigten geschätzt, bei denen er offene Worte nicht scheut, notfalls auch an die Adresse der eigenen Kirche.

Das kommt nicht von ungefähr, denn der Priester aus Leidenschaft, wie er sich selbst einmal charakterisiert hat, sagt: „Wer die Kirche liebt, leidet auch an ihr.“ Ihm gehe beispielsweise manches nicht schnell genug. Im Dialogprozess innerhalb der Kirche seien einige Fragen von vorneherein ausgeklammert worden, außerdem dürfe es nicht beim Dialog bleiben. „Es müssen auch Ergebnisse erzielt werden.“

Ziellenbach ist zwar gebürtiger Rheinländer, aber in Erbach bei Ulm aufgewachsen. Bei der Bundeswehr in Ulm hat er nach dem Abitur seinen Sanitätsdienst abgeleistet. Und dort hat er sich auch entschieden, Priester zu werden. Er studierte in Freiburg und Tübingen Theologie und legte als einer seiner letzten Studenten beim inzwischen erimitierten Kardinal Walter Kasper die Prüfung im Fach Dogmatik ab.

Eigentlich hatte es Ziellenbach wieder in die Stadt gezogen, wo er auch groß geworden ist. Inzwischen fühlt er sich aber auf dem Land ganz offensichtlich wohl. Ruhig und beschaulich allerdings ist das Leben für ihn hier keineswegs. Sieben Tage in der Woche ist Ziellenbach für seine beiden Kirchengemeinden da, also rund um die Uhr. Nicht nur Gottesdienste muss er halten, drei, manchmal sogar bis zu sechs allein am Wochenende. Kinder muss er taufen, Paare trauen und Verstorbene beerdigen. Auf den Geistlichen warten außerdem Gespräche und Begegnungen, er muss sich um die Gruppen in der Gemeinde kümmern und an Sitzungen teilnehmen. „Auto und Telefon sind wichtige Arbeitsinstrumente für mich“, hat er uns einmal erzählt. Den zahlreichen Glückwünschen zu seinem runden Geburtstag schließen sich die Aalener Nachrichten an.