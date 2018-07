Opelfahrer verletzt sich

Der 58-jährige Fahrer eines Opel wollte am Mittwoch gegen 6.50 Uhr auf der Ebnater Steige nach links in einen Waldweg einbiegen. Dazu hatte er nach polizeilichen Ermittlungen den linken Blinker gesetzt. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw übersah das Blinken und wollte den langsamer werdenden Opel überholen. Als Überholer und Abbieger zusammenstießen, entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro; der Opelfahrer wurde leicht verletzt.