Leben und Freude beim Frühlinsgmärktle

Dass in einem Hospiz nicht immer alles grau und traurig sein muss, sondern es auch Tage voller Leben und Freude gibt, hat das Frühlinsgmärktle im Maja-Fischer-Hospiz in Ebnat gezeigt. Zahlreiche Besucher besichtigten die Gemeinschaftsräume der Einrichtung und interessierten sich für das vielfältige Angebot an Artikeln. Da gab es Blumen und Pflanzen zu bestaunen, allerlei österliche Bastelarbeiten fanden ihre Abnehmer, außerdem sorgten Öle und Duftendes für frühlingshafte Gefühle. „Wir wollen mit dieser Aktion die Hemmschwelle der Menschen senken“, sagte Helga Schmid, die Leiterin des Hospizes. Wie sie weiter erläuterte sind die Artikel von den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie von Menschen, die mit dem Hospiz in Verbindung stehen, gefertigt worden. Man freue sich sehr über dieses große Engagement. Im Rahmenprogramm des Frühlinsgmärktles erzählte Peter Mütz zwei Märchen, ein Chor der Grundschule Ebnat unter der Leitung von Nicole Zoller, Susanne Joklitschke und Peter Mütz erfreute mit frischen Frühlingsliedern die Gäste und der von Günter Bittlingmaier dirigierte katholische Kirchenchor Ebnat sang deutsche Volkslieder und „Gott hat dir längst einen Engel gesandt“.