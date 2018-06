Frauen spenden 300 Euro für Maja-Fischer- Hospiz

Ein Frauenteam der evangelischen Kirchengemeinde Oberdorf ist sehr aktiv und veranstaltet zwei Mal im Jahr in der Jahnturnhalle in Bopfingen einen Mode-Schnäppchenmarkt für Teenager und Erwachsene. Auch beim Markt im April waren die Kleider, Schuhe und Accessoires sehr gefragt. Aus dem Erlös haben die Frauen jetzt dem Maja-Fischer- Hospiz in Ebnat 300 Euro gespendet. Birgit Nohl von dieser Einrichtung freute sich sehr über die Zuwendung und betonte, dass das Hospiz fünf Prozent der Kosten über Spenden oder ehrenamtliches Engagement abdecken müsse. Wie weitere zu erfahren war, sind derzeit fünf der acht Hospizplätze belegt. (ehü)