Einbrecher stiehlt Bargeld

Zwischen 14.45 und 19.20 Uhr ist am Donnerstag ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Karolingerstraße in Ebnat eingedrungen. Aus einem Schrank im Wohnzimmer entwendete der Täter einen Umschlag, in dem sich ein niedriger vierstelliger Geldbetrag befand. Möglicherweise gelangte der Eindringling über die Haustür in das Zweifamilienhaus, da sich diese bei der Rückkehr der Bewohner aufdrücken ließ.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.