Ein Leichtverletzter und 50 000 Euro Schaden.

Einen Sachschaden von rund 50 000 Euro hat ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag angerichtet. Zudem wurde er bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 27-Jährige fuhr gegen 17.10 Uhr auf der L 1076 von Waldhausen in Richtung Ebnat und bog nach links auf die L 1084 in Richtung Autobahn ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Waldhausen unterwegs war. Dieser hatte noch eine Vollbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können.

Der Unfallverursacher erlitt, nach derzeitigem Stand, leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen war insgesamt ein Sachschaden von rund 50 000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.