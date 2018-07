Der Auftrag vom Glauben zu reden

Bei einem festlichen Gottesdienst am Sonntagvormittag hat der katholische Weihbischof Matthäus Karrer die Missio canonica in der Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis an knapp 100 Lehrerinnen und Lehrer der katholischen Religion verliehen. Es ist die Beauftragung, über den Glauben zu reden und zu unterrichten.

Der Klang in der Kirche ist voll und festlich. Von der Empore erklingt mitreißende Musik des Chores InTakt unter der Leitung von Stefan Hahn-Dambacher. Die Gottesdienstbesucher stimmen mit ein in die von Fröhlichkeit und Glauben geprägten Lieder. „Religion“, so sagt Weihbischof Matthäus Karrer, „kann mehr als nur ein Schulfach sein“. Religionsunterricht könne ins Leben der jungen Menschen hineinwirken. Das erfordere eine feste Überzeugung zum eigenen Glauben und einen hohen Grad an Authentizität. Karrer weiß aus eigener Erfahrung: „Der Unterricht kann ein Wechselgeschäft sein; einmal läuft es richtig gut, einmal zäh“. Das gehöre zum Alltag eines Religionslehrers. Deshalb gelte sein Dank dafür, dass sich die Frauen und Männer in diesen Dienst stellen und über das sprechen, was die Botschaft Jesu Christi mitbringe.

Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Macho, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld/Oberes Kochertal, zelebrierte der Weihbischof den erhebenden Gottesdienst. Nach der Predigt wurden alle Pädagoginnen und Pädagogen einzeln aufgerufen und empfingen die Beauftragung aus den Händen des Weihbischofs.

Die Missio canonica erhielten in diesem Jahr insgesamt 275 Lehrerinnen und Lehrer in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Bereits letzte Woche fand eine Beauftragungsfeier im Dekanat Rottweil durch Bischof Gebhard Fürst statt. Mit der Verleihung der Missio canonica drücken Bischof und Weihbischof ihre Verbundenheit und Solidarität mit den Religionslehrerinnen und -lehrern aus, die in den Schulen kompetent und glaubwürdig Religionslehre unterrichten.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Stehempfang im Gemeindehaus und im Pfarrgarten bei herrlichem Sommerwetter statt.