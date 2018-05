Beide Fahrerinnen verletzen sich

Bei einem Unfall am Samstagabend auf der Landesstraße zwischen Waldhausen und Ebnat sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend auf der Landesstraße aus Richtung Elchingen kommend unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Landesstraße, die Waldhausen mit Ebnat verbindet, missachtete die Fahrerin die dortige Stoppstelle und bog nach links Richtung Ebnat ab. Hierbei stieß ihr Auto mit dem Fahrzeug einer 39-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos waren so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.