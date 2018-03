27 Betriebe stellen in der Jurahalle aus

Als ein attraktives Schaufenster der örtlichen Wirtschaft hat sich am Wochenende der Ebnater Gewerbefrühling des Handels- und Gewerbevereins (HGV) präsentiert. Die zahlreichen Besucher kamen, sahen und staunten über das Angebot der 27 beteiligten Betriebe in der Jurahalle und auf dem Freigelände.

Bei der Eröffnung am Samstag hob die HGV-Vorsitzende Daniela Weber die Bedeutung der Leistungsschau hervor. Es sei gelungen, „wieder etwas Tolles auf die Beine zu stellen“. Weber lobte das Engagement der Gewerbetreibenden, denn so eine Ausstellung bedeute einen großen Aufwand. Sie betonte außerdem, dass nicht nur Ebnater Geschäftsleute, sondern auch Firmen aus dem Tal an der Schau beteiligt seien.

„Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein“, sagte Bürgermeister Wolfgang Steidle in seinem Grußwort. Ebnat sei ein bedeutender Wohn- und Gewerbestandort und habe bei 3300 Einwohnern 700 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Dies sei für den ländlichen Raum eine sehr gute Quote. Steidle: „Die Gemeinde ist attraktiv. Wir werden hier in den nächsten Jahren die Entwicklung weiter fördern.“

Ortvorsteher Manfred Traub freute sich, dass inzwischen auch die Stadtverwaltung das Potenzial in Ebnat erkannt habe. Die Ausstellung bezeichnete er als „einfach genial“.

Beim Rundgang durch Halle und durch Freigelände bot sich den Besuchern ein buntes Bild mit den Angeboten der Geschäfte. Die Themen Bauen, Wohnen, Energie standen im Mittelpunkt, außerdem gab es unter anderem Elektrogeräte, ein Friseurgeschäft und einen Stand mit Hochzeitsfloristik zu bestaunen. Der Dienstleistungsbereich präsentierte sich mit einem Versicherungsunternehmen und einem Architekturbüro. Mit von der Partie waren auch Medienvertreter wie die „Ipf-und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. Auf dem Freigelände konnte man zwei Busse in Augenschein nehmen und sich über Reiseangebote informieren. Die vor allem am Sonntag zahlreichen Besucher nutzen die Gelegenheit zu intensiven Gesprächen mit den Inhabern der Fachbetriebe. Im „Schlemmergässle“ herrschte stets ein großer Andrang.

Das Rahmenprogramm bot viele Attraktionen: Es gab Bastelaktionen, Busbemalen und eine Autorennbahn für Kinder. Außerdem konnten die kleinen Gäste ein Baudiplom erwerben und Faltbusse aus Papier herstellen. Die musisch interessierten Besucher erfreute Hannes Opferkuch am Stand eines Klavierbauers mit einem kleinen Konzert.