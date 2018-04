Eine 22-Jährige hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstanden ist. An der Einmündung der L1084 zur L1076 fuhr sie mit ihrem Auto auf das stehende Motorrad eines 38-Jährigen auf. Sämtliche am Unfall beteiligte Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.