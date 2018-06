- Am Samstag 12. Dezember, veranstaltet die Ortsgruppe Dewangen des Schwäbischen Albvereins ihre traditionelle Waldweihnachtsfeier. Beginn und Treffpunkt ist um 17 Uhr am Kirchplatz in Dewangen. Eine Bläsergruppe des Musikvereins stimmt die Besucher auf die vorweihnachtliche Feier ein. Es werden Weihnachtslieder gesungen und anschließend geht es gemeinsam in einem Lichterumzug zum Wanderheim. Dort wird gemeinsam gefeiret. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht warten auf die Kinder mit einem kleinen Geschenk.