„Verkehrssituation für Kinder lebensgefährlich“

Im Frühjahr soll mit dem Bau des Bildungshauses in Dewangen begonnen werden. Zuvor gibt es einen kleinen Architektenwettbewerb, Mitte diesen Juni tagt das Preisgericht für den Anbau an die Schwarzfeldschule. Zunächst sollen hier zwei Gruppen untergebracht werden, eine Krippe und eine für über Dreijährige. Im Dewanger Ortschaftsrat ist man froh, dass damit das Betreuungsangebot am Ort deutlich verbessert wird. Es gibt aber reihum erhebliche Bedenken wegen der Verkehrssituation in der Rechbergstraße.

Die sei schlicht hochgefährlich durch den Mix aus Busverkehr, Anwohnern und den Eltern, die ihre Kinder abliefern. Die Räte fordern dringend eine entsprechende Planung.

Zwei Gruppen sind Pflicht

Wolfgang Balle (Gebäudewirtschaft) hatte in der Sitzung des Ortschaftsrats den Ablauf der Planung erklärt. Wichtig ist beispielsweise, dass eine Erweiterung um zwei weitere Gruppen in den Entwürfen enthalten sein muss. Die Verwaltung halte es auch für sinnvoll, dass ins Preisgericht drei Mitglieder des Dewanger Ortschaftsrats mit berufen werden. Die Bekanntgabe des besten Entwurfs soll im Juli erfolgen, dann wird der Architekt beauftragt. Man rechnet mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren.

Ursula Mutscheller findet den Anbau sehr wichtig, schließlich seien alle Plätze an der Kita Scheurenfeld ausgebucht. Benjamin Frankenreiter war der erste, der starke Bedenken wegen der Verkehrssituation im Bereich Rechbergstraße/Hohenstaufenstraße anmeldete. Sie sei wegen des Bus- und Autoverkehrs lebensgefährlich. Man müsse sich „massive Gedanken“ machen, wie das zu lösen sei, auch wegen der engen Straßensituation und der Bushaltestelle in der Rechbergstraße. Die Frage sei nicht, ob, sondern wann hier ein Unfall passiere. Der Zustand sei gefährlich bis katastrophal. Ein Anwohner sieht das genauso. Die Verkehrssituation besonders in den Stoßzeiten nannte er „eigentlich unverantwortlich“.

Gesamtkonzeption gefordert

Thomas Schneider fordert eine Gesamtkonzeption für den Verkehr, unter anderem sei zu prüfen, ob man den Busverkehr aus der Rechbergstraße herausnehmen könnte. Diese Verkehrskonzeption müsse zur Bedingung gemacht werden, bevor hier konkreter geplant wird. Karin Huber beantragte eine Verkehrsschau – und zwar „bevor der Rohbau steht und bitte nicht morgens um 9 Uhr.“ Der Rat stimmte komplett zu. Balle erklärte, er werde dem Thema Verkehr dort nun Priorität einräumen.