TSV Dewangen spendet für Kindergarten

Den Jahresabschluss hat der TSV Dewangen mit seinen Jüngsten in der Wellandhalle gefeiert. Dabei ließen es sich die Kinder und Jugendlichen nicht nehmen, ihre mit vollem Eifer einstudierten Auftritte den Eltern und Großeltern zu präsentieren.

Den kurzweiligen Nachmittag begann der städtische Kindergarten Scheurenfeld, der ein Lied und einen Nikolaustanz präsentierte. Im Anschluss konnte der TSV-Vorsitzende Thomas Schnell dem Kindergarten einen Scheck in Höhe von 230 Euro übergeben.

Weiter ging es mit der Abteilung Turnen. Hier zeigten die Voschulturner ihr Können. So gab es unter dem Motto „Tanz- und Turnkinder“ „lustige Handwerker“ zu bestaunen. Gefolgt vom Eltern-Kind-Turnen mit „in der Weihnachtsbäckerei“.

Um die Zukunft im Ringen muss in Dewangen niemand bange sein, denn der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern. Aktionen aus dem Ringersport wurden vorgeführt und sollten dafür sorgen, dass weiter erfolgreich in Dewangen gerungen wird. Von der Ringerakrobatik zur Sportakrobatik. Auch hier bewiesen die Akrobinis und Sportakrobaten ein Spektrum ihrer Arbeit. Zum Ende wurde es rasant. Breakdance und Hip-Hop sorgten nochmals für einen Höhepunkt. Die Gruppen One Peace, Dance and Move, sowie die Impossible Chicks zeigten, warum sie über die Ortsgrenzen hinaus schon einen Namen haben. Nach dem Besuch des Nikolauses wurden die jungen Sportler für ihre Leistungen geehrt. Im Einzelnen waren dies in der Abteilung Sportakrobatik Celine Hofmann sowie in der Abteilung Ringen Luca Seibold und Jan Musial.