Thujahecke gerät in Brand

An der Ecke Hohekreuzstraße/Reichenbacher Straße/Kreisstraße 3239 hat am Montagmorgen eine Thujahecke auf einer Länge von rund 15 Metern gebrannt. Der Brand wurde gegen 7.30 Uhr bemerkt. Neben den Pflanzen, die zwischen zweieinhalb und fünf Metern hoch waren, wurde auch ein Geräteschuppen in Mitleidenschaft gezogen, in dem sich verschiedene elektrische Gartengeräte befanden. Die Feuerwehr Dewangen war mit drei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz zur Brandbekämpfung. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Durch die anhaltend trockene Wetterlage sind die Hecke und das abgestorbene Material am Boden bereits äußerst trocken. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass auch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer entfachte. Eine 40-jährige Frau, die versuchte, den Brand selbst zu löschen, musste zur Behandlung ins Ostalb-Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.