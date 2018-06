Der Sommermarkt der Genossenschaft Welland Mitte ist auch in diesem Jahr wieder auf großes Interesse in der Bürgerschaft gestoßen. Der Kirchplatz mit den dekorativen Ständen scheint wie geschaffen für einen kleinen Markt. Auch die Sonne verwöhnte die Besucher mit angenehmen Temperaturen. Unter einem Zeltdach in der Mitte des Platzes genossen nicht wenige Essen, Trinken und angenehme Unterhaltung. Die Plätze waren gut besetzt.

Regionale Anbieter des künftigen Welland-Markts regten mit ihren Angeboten zum Kauf an und konnten mit ihrem Absatz zufrieden sein. Die ehrenamtlichen Helfer der Genossenschaft hatten mit Aufbau, Verkauf und Abbau alle Hände voll zu tun.

Für die Kinder standen erneut Tische mit Laubsägen, Schmirgelpapier, Farbstiften und Glitzersteinen bereit. Sie konnten die Wartezeit kreativ nutzen und attraktive Memohalter in Fischform gestalten.

Informationsmaterial über Pläne und Ziele der Genossenschaft lag bereit; der Vorstand warb für eine Beteiligung. Die Vorbereitungen für die Einrichtung und Bestückung des Welland-Markts laufen auf Hochtouren und sind auf der Zielgeraden. Die Genossenschaft freut sich daher auch weiterhin über neue Mitglieder.