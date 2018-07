Nachdem die „Schlecker“-Drogerie-Filiale in Dewangen zugemacht und der Laden verkauft worden ist, hätte sich Ortsvorsteherin Margit Schmid mehr Engagement von der Stadt für ein Lebensmittelgeschäft gewünscht. Der Oberbürgermeister weist diesen Vorwurf zurück.

Sie fühle sich von der Stadt „im Stich gelassen“, hatte Dewangens Ortsvorsteherin in der jüngsten Sitzung erklärt. Für das Laden-Geschäft des ehemaligen Drogerie-Markts hätte sich Schmid eine Einkaufs-Möglichkeit für die Dewanger gewünscht: „Es gab einen Investor, einen Betreiber und Gespräche. Das hätte funktioniert.“ Nun sei der Laden verkauft und die Stadt, kritisierte Schmid, hätte sich ein Vorverkaufsrecht sichern müssen.

Martin Gerlach wies dies zurück – „so lasse ich das nicht stehen.“ Zum einen gebe es hier gar kein Vorkaufsrecht der Stadt. Zudem könne er „keinen Laden aufmachen.“ Das sei nicht Sache der Stadt. Ohnehin funktioniere ein Laden in einem Stadtteil wie Dewangen nur an zentraler Stelle, nicht in einer Seitenstraße. Der vorherige Betreiber des Geschäfts habe sicher nicht „wegen Reichtum geschlossen“, zudem sei es eben so, dass die Kunden „mit den Füßen abstimmen“ und offenbar eher woanders einkaufen.

Einen neuen Gesichtspunkt brachte Ursula Mutscheller, den auch die übrige SPD-Fraktion favorisiert, zur Diskussion: Eine Art „Tante-Emma“-Laden für Dewangen, der regionale Produkte anbietet, der aber auch eine Art Treffpunkt für die Bürger sein könnte wo man sich trifft und austauscht. Helmut Gentner (SPD) kann sich dieses Laden-Konzept als „Plattform für Jung und Alt“ vorstellen. Damit könnte man auch mehr Leben nach Dewangen bringen. (lem)