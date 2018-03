Die Ortsgruppe Dewangen des Schwäbischen Albvereins bietet am Ostermontag eine Familienwanderung an. Auf dem Weg sind einige Rätsel zu lösen um den Zahlencode für die Osterschatzkiste zu finden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Wanderheim in der Rotfeldstraße.