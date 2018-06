Am Samstag, 15. Oktober, veranstaltet der Musikverein Dewangen ein herbstliches Konzert. Als Gast tritt der Männerchor Sangesliebe Bronnen auf. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr in der Wellandhalle in Dewangen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern oder an den Vorverkaufsstellen (VR-Bank Geschäftsstelle Dewangen und Kreissparkasse Ostalb Geschäftsstelle Dewangen) oder an der Abendkasse.