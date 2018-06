Heidi Hahn, im Ostalbkreis und weit darüber hinaus als Malerin bekannt, hat noch mehr Talente. Sie bringt seit mehr als 25 Jahren Erheiterndes zu Papier. Glossen, Hörspiele, Poesie und Satire hat die Journalistin und ehemalige Kultur- und Pressereferentin bereits veröffentlicht. Ein paar Bücher sind bereits ihrer Schreibschublade entwachsen, viele warten noch darauf, redigiert zu werden.

Heidi Hahn liebt den Wechsel. Wenn sie unter dem Dach den Pinsel schwingt, denkt sie dabei über die Schreiberei nach. Am PC hält sie es nur eine begrenzte Zeit aus. Nach dem vielen Sitzen zieht es sie wieder zur Staffelei. Und manchmal gibt es sogar Möglichkeiten, beides zu verbinden. So entsteht ein Geburtstagskalender mit ihrer Malerei, und auch der Einband ihres Gedicht-Buches ist selbst gestaltet.

Ausgelöst durch Frauenratgeber

Alles braucht seine Zeit, und gut Ding will eben Weile haben. So ist das auch mit ihrem Gedichtband „Mann o(h) Mann“ gewesen. Ausgelöst durch unsägliche Frauenratgeber, wie sie eine Zeit lang aus dem Buchmarkt wie Pilze aus dem Erdboden schossen, erzählt Hahn im Gespräch, hat sie sich mit einem Augenzwinkern daran gemacht, ihrerseits Männchen zu machen. Und das in Gedichtform. Über die Jahre sind überzeichnete und witzige Typisierungen entstanden, die natürlich nicht ernst genommen werden sollen.

Welche Frau kennt sie nicht? „Der Fernsehglotzer zum Beispiel ist eine Spezies, die in fast jedem Bekanntenkreis vorkommt. Auch dem Fels in der Brandung, dem Softie und all den anderen Typen ist man schon begegnet. 42 verschiedene Mannsbildsorten hat Heidi Hahn zusammengetragen, und so manche Ehefrau hat eine erträgliche Mischung aus allen daheim. Frau Hahn natürlich auch.

Hinter jedem Klischee funkelt ein Flämmchen Wahrheit

Hinter jedem Klischee funkelt aber das kleine Flämmchen Wahrheit, und so erkennen Töchter, Freundinnen, Ehefrauen aus dem engeren und ferneren Bekanntenkreis ihre „Pappenheimer“ sofort. Die Selbsterkenntnis der Männer ist da eher zögerlicher, den Freund dagegen identifizieren sie natürlich auch auf der Stelle. Hahn reimt nie böse oder gar sauertöpfisch. Das liegt ihr nicht. Sie will Spaß an der Schreiberei und will den Lesern, sind ja nicht zwangsläufig nur Frauen, ebenfalls Spaß bereiten. Und der kommt auf. Die Gedichte lesen sich locker und lassen sich auch gut vorlesen. Es sind verdichtete Geschichten und halten keinem Vorurteil stand, dass Gedichte langweilig und dröge sein müssen. Ideal für den Mädels-Abend mit den Freundinnen.

„Mann o(h) Mann“ von Heidi Hahn ist erschienen am 27. Oktober 2014 im Wittgenstein Verlag. Die gebundene Ausgabe kostet 15,70 Euro.