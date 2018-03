Feuerwehr: Weniger Einsätze, aber mehr Fehlalarme

442 Mal ist die Aalener Feuerwehr mit ihren sechs Abteilungen im vergangenen Jahr ausgerückt. Das ist zwar deutlich weniger wie im Vorjahr (598 Einsätze), zu schaffen machen den ehrenamtlichen Frauen und Männern aber immer häufiger Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen und neuerdings auch durch die vorgeschriebenen Heimrauchmelder. Aktuell wachen 270 aktive Ehrenamtliche Tag für Tag und Stunde um Stunde über die Sicherheit der Bürger. Ein Problem dabei: Die meisten Einsätze sind tagsüber, also während die meisten Einsatzkräfte arbeiten.

In stattlicher Zahl waren die Feuerehrmänner und-Frauen, die Jugendfeuerwehren und die Altersabteilungen in die Dewanger Wellandhalle zur Hauptversammlung der Aalener Gesamtfeuerwehr gekommen. Die Abteilungen rückten wie in den Jahren zuvor vor allem zu Technischen Hilfeleistungen aus. 193 Mal, im Vorjahr waren es 386 gewesen, unter anderem wegen Unwetterereignissen.

Türöffnungen nehmen zu

Hinter der technischen Hilfe, berichtete Stadtkommandant Kai Niedziella, verberge sich ein ganzes Sammelsurium – Öl im Keller, Verkehrsunfälle, die Katze auf dem Dach beziehungsweise die Schlange im Garten. Und Türöffnungen. Die hätten extrem zugenommen, das sei auch ein Spiegelbild der Gesellschaft: Es gebe immer mehr ältere Menschen. Wird ein Notruf abgesetzt, weil etwa jemand gestürzt ist, muss die Feuerwehr zunächst einmal dem Rettungsdienst die Türe öffnen. Auch die Heimrauchanlagen beschäftigen die Feuerwehrabteilungen immer mehr, Niedziella nannte das Beispiel, als so ein Melder in einem Studentenwohnheim anschlug, weil jemand eine Pizza mitsamt Verpackung in den Ofen geschoben hatte.

Zu den 442 Einsätzen wurden die Aalener Abteilungen 181 Mal nachts und 261 tagsüber alarmiert. Niedziella dankte an dieser Stelle den Arbeitgebern, machte aber auch auf die Mehrbelastung der Ehrenamtlichen dadurch aufmerksam – eine Freiwillige Feuerwehr komme dabei „in den Grenzbereich“. Niedziella hatte unter anderem das im Dezember vom Gemeinderat einstimmig beschlossene rund elf Millionen Euro schwere Feuerwehr-Investitionspaket der Stadt bis 2028 erwähnt, Berichte gab es unter anderem vom Vize-Kreisbrandmeister Jürgen Scherer und vom Stadtjugendfeuerwehrwart Oliver Reeb.

In der Freizeit Menschenleben retten

Die Bürger, die Stadt, der Gemeinderat, sie alle stünden voll und ganz hinter ihrer Feuerwehr, betonte Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Man könne stolz sein auf dieses großartige bürgerschaftliche Engagement. Und es sei ja so: Im Gemeinderat streite man öfters – „aber nicht bei Feuerwehrangelegenheiten“. Auch Dewangens Ortsvorsteher Eberhard Stark war voll des Lobes für die Männer und Frauen, die in ihrer Freizeit Menschenleben retten und für Sicherheit sorgen.

Beim Thema neues Feuerwehrhaus in Wasseralfingen erklärte Rentschler, dass man nach den Verhandlungen um komplizierte Grundstücksgeschäfte nun ein Wunschgrundstück erworben hätte. Für das neue Feuerwehrhaus in Unterkochen bat er um Geduld. Hier müsse man sehen, wie sich die B 29 A durchschlängelt und der künftige Kreisverkehr aussehen werde.