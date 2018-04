Ehepaar schlägt Einbrecher in die Flucht.

Durch Geräusche ist eine 53-Jährige am Montag gegen 00.25 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Die Frau weckte ihren Mann und ging zusammen mit ihm in den unteren Stock ihres Wohnhauses im Spitzackerring. Noch auf der Treppe stehend, erkannten die beiden eine Person, die an der Terrassentür kniete und versuchte, diese zu öffnen.

Das Ehepaar begann daraufhin gegen die Scheiben zu klopfen und zu schreien, womit sie den Täter in die Flucht schlugen. Der Unbekannte war vermutlich zuvor über einen Maschendrahtzaun in den Garten eingedrungen. Dort wurde eine Metall-Leiter gefunden, die nicht zum Hausstand des Ehepaares gehört. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht gefunden werden.