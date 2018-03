Ein arbeitsreiches Jahr mit regem Austausch liegt hinter dem Partnerschaftsverein Dewangen-Webster. Das ist bei der Hauptversammlung deutlich geworden.

Die Partnerschaft mit Webster in Süd-Dakota sei geprägt von regem Austausch, was auf eine funktionierende Partnerschaft hindeute, sagte Vorsitzender Markus Maile. So habe im vergangenen Jahr der achte Schüleraustausch stattgefunden – mit einer Rekordteilnehmerzahl. Aus Dewangen seien 13 Schüler mit zwei Betreuern in die USA gereist, wo sie eine große Gastfreundschaft erlebten. Elf Schüler und vier Betreuerinnen aus Webster statten Dewangen einen Gegenbesuch ab.

Maile dankte den Gasteltern, die die Schüler aufgenommen hatten, aber auch örtlichen Vereinen wie dem Kleintierzuchtverein, dem Musikverein sowie den Dorfgemeinschaften Bernhardsdorf und Rodamsdörfle.

Bürgermeister Mike Grosek aus Webster besuchte im März 2017 Dewangen, Ende September war eine Dewanger Delegation mit dem früheren Vorsitzenden Hermann Lessle beim Germanfest in Webster. Maile berichtete zudem, dass der Vorplatz der neuen Dewanger Mitte nach seiner Fertigstellung wie bisher Websterplatz heißen wird, wozu der Partnerschaftsverein eine Veranstaltung organisieren werde.

Kassierer Fidel Haßler, der als einziger zur Wahl stand und wiedergewählt wurde, berichtete von einem kaum veränderten Kassenstand. Dank einiger Spenden gab es trotz vieler Aktivitäten nur einen leichten Rückgang in der Kasse. Zum Schluss der Versammlung stellte Manuel Wolf die neu gestaltete Homepage des Vereins vor.