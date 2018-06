Die ganze Seelsorgeeinheit feiert mit Pfarrer Andreas Frosztega

Am gestrigen Sonntagmorgen hat die Seelsorgeeinheit Rems-Welland in der Dewanger Pfarrkirche Mariä-Himmelfahrt das 30jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Andreas Frosztega gefeiert. Bürgermeister und Ortsvorsteher, Kirchengemeinderäte und Fahnenabordnungen haben zusammen mit vielen Gläubigen, Andreas Frosztega und seinen Konzelebranten Karl Blum und Hans-Dieter Retzbach eine Heilige Messe gefeiert. Musikalisch umrahmten der Dewanger Musikverein mit Harry Weingart, sowie Chöre aus Dewangen, Essingen und Fachsenfeld mit dem Organisten Tobias Woletz die Messe.

Die Begrüßung der Vielen Gäste hatte die Vorsitzende des Kirchengemeinderates Erna Nuding vorgenommen, welche das gute Verhältnis innerhalb der Seelsorgeeinheit hervorgehoben hatte. Andreas Frosztega steht ihr seit 2016 vor und war davor in der Seelsorgeeinheit „Oberes Filstal“ tätig gewesen.

Die Vita des Jubilars streifte Mitbruder Karl Blum in herzlichen Worten. Demnach wurde er 1959 in Swidnica/Polen geboren machte dort das Abitur, studierte Theologie und empfing 1988 die Priesterweihe. Nach einem zweijährigen Vikariat warDirektor des Exerzitienhauses in Weglowka und trat 1997 ein weiteres Vikariat in Wien an, war Pfarrer im österreichischen Altenmark, ehe er pastoraler Mitarebeiter der Seelsorgeeinheit „Leintal“ mit denPfarreien Leinzell, Heuchlingen, Schechingen, Horn und Iggingen wurde. Eine weitere Seelsorgeeinheit betreute er bis 2007 im Bereich Bad Wildbad. Ab 1.1. folgte die Inkardination in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Eingefügt in die Heilige Messe sprach Ortsvorsteher Eberhard Stark dem Geistlichen auch im Namen des Essinger Bürgermeisters Wolfgang Hofer und des Fachsenfelder Ortsvorstehers Jürgen Opferkuch die herzlichsten Glückwünsche zum zum Priesterjubiläum aus. Der Messe schloss sich ein Empfang zu Ehren des Jubilars an. (vo)