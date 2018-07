Die Fahrerin eines Kleinbusses ist am Montagnachmittag aus Unachtsamkeit gegen einen Linienbus gefahren. Am Montagnachmittag fuhr die Frau gegen 15.20 Uhr von einer Grundstückausfahrt auf die Fachsenfelder Straße ein. Dabei hatte sie den an der Bushaltestelle stehenden Linienbus zu spät wahrgenommen und fuhr im Bereich der hinteren Zustiegstüre gegen das Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.