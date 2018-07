Zimmern weiter auf Erfolgskurs

Der Fußball-Landesligist SV Zimmern bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Der SVZ feierte bei Aufsteiger TSV Ehningen mit 2:1 im sechsten Spiel den vierten Saisonsieg.

Fußball-Landesliga: TSV Ehningen – SV Zimmern 1:2 (1:2). Bereits in der ersten Spielminute strich ein Freistoß des starken Marius Seemann knapp am gegnerischen Tor vorbei. Nach knapp zehn Minuten die erste Torannäherung der Gastgeber, aber deren Stürmer Yildiz verzog das Leder in aussichtsreicher Position. Danach hatte Zimmern das Spiel aber fest im Griff. Marius Seemann setzte sich über die linke Seite durch und dessen Hereingabe vollendete Martin Volk mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke zum 1:0 für die Gäste in der zwölften Minute. Acht Minuten später zog erneut Seemann über den linken Flügel auf und davon. Dieses Mal war Patrick Detta der Abnehmer. Der junge Stürmer umkurvte Ehningens Torhüter und schob das Leder zum 2:0 ein. Erst nach einer halben Stunde konnten sich die Platzherren etwas befreien und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. So köpfte zunächst Pascal Tieden nach einer halben Stunde das Leder um Zentimeter am Pfosten vorbei und in der 32. Minute scheiterte Oliver Glatzmann an Zimmerns Torhüter Daniel Braunstein. Drei Minuten vor der Pause dann aber doch der Anschlusstreffer für Ehningen nachdem Bastian Bodner eine Rechtsflanke per Kopf zum 1:2 verwertete.

Danach legte Ehningen zu Beginn der zweiten Halbzeit einen regelrechten Sturmlauf hin. Doch die Zimmerner überstanden das Anrennen der Platzherren schadlos und kamen zum zweiten Auswärtssieg.

SV Zimmern: Braunstein, Nuhiji, Pallaks, von Au, Agymang, Volk, Grömminger (70. Wagner), Hajredini (60. Cheaitou), Seemann, Detta, Bob (65. Waal). - Schiedsrichter: Joannis Hollyak (Rottenburg). - Tore: 0:1 Martin Volk (12.), 0:2 Patrick Detta (20.), 1:2 Bastian Bodner (42.). - Gelbe Karten: 4/5. - Zuschauer: 200.