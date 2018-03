SV Zimmern und VfB Bösingen sind WFV-Futsalmeister

Das kann sich sehen lassen für den Fußballbezirk Schwarzwald: Sowohl die A-Junioren des SV Zimmern, als auch die B-Junioren des VfB Bösingen sicherten sich in Ehningen den württembergischen Meistertitel im Futsal. Die B-Juniorinnen des SV Spaichingen scheiterten in Wendlingen im Viertelfinale.

16 Mannschaften hatten sich für das A-Junioren-Futsal-Masters in Ehningen qualifiziert. Der SV Zimmern spielte in der Vorrundengruppe A zunächst gegen die SG Ummendorf und die TSG Hofherrnweiler jeweils 0:0. Gegen die TSG Tübingen setzte sich der SVZ 2:1 durch und erreichte als Gruppensieger das Viertelfinale. Dort wurde der SV Horgenzell 2:1 bezwungen. Auch im Halbfinale gegen die SG Kuppingen ging es spannend zu. Schließlich hatte Zimmern den längeren Atem und siegte 1:0. Im Finale wartete der FTSV Kuchen. Auch dieses Endspiel war hart umkämpft, am Ende gewann der SV Zimmern 2:1 und feierte den württembergischen Futsal-Meistertitel.

Die B-Junioren des VfB Bösingen hatten sich als Bezirksmeister ebenfalls für das Futsal-Masters-Endturnier mit 16 Teams qualifiziert. Der VfB-Nachwuchs startete mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Dettingen. Nach einem 1:1 gegen den TV Niederstetten wurde die TG Böckingen 1:0 besiegt und so erreichte der VfB als Gruppensieger das Viertelfinale. Dort setzte sich Bösingen 1:0 gegen den SV Vaihingen durch. Im Halbfinale spielten die Bösinger Jungs groß auf und besiegten den SV Oberzell 5:0. Im Finale gegen den VfL Kirchheim/Teck zeigte Bösingen nochmals eine konzentrierte Leistung und holte sich durch einen 2:0-Sieg den Futsal-Meistertitel des WFV.

Die B-Juniorinnen des SV Spaichingen spielten ihr Futsal-Mastersturnier in Wendlingen. Nach einem 1:0-Sieg gegen die SG Aufheim, einem 2:2 gegen SV Sülzbach und einer 0:1-Niederlage gegen TSV Münchingen erreichten die Spaichinger Mädchen als Gruppenzweiter das Viertelfinale. Trotz einer guten kämpferischen Leistung war dort nach einer 1:2-Niederlage gegen den SV Alberweiler II Endstation. Der Titel ging an den SV Alberweiler I, der im Finale den TSV Tettnang 1:0 besiegte.