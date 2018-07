Staffeltag nach Zimmern verlegt

Der Staffeltag der württembergischen Fußball-Landesliga, Staffel 3, findet am kommenden Montag, 16. Juli, nicht in Holzgerlingen, sondern im Sportheim des SV Zimmern statt. Der Beginn ist um 19 Uhr. Die Verlegung war notwendig geworden, da es in Holzgerlingen, wo der Staffeltag eigentlich stattfinden sollte, kurzfristig einen Pächterwechsel im dortigen Sportheim gab. Deshalb musste eine Ersatzlösung gefunden werden und so sprang der SV Zimmern kurzfristig ein.

Nach dem Bericht von Staffelleiter Stephen Probst (Rottweil) und der Aussprache über die abgelaufene Verbandsrunde folgt die Neuwahl des Staffelleiters. Nach Neuigkeiten aus dem Verbandsspiel- und Schiedsrichterausschuss haben die Vereinsvertreter die Möglichkeit, gewünschte Themen anzusprechen. Im Anschluss steht dann die Verabschiedung der Terminliste für die kommende Saison 2018/2019 auf dem Programm.