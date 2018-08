Ramizi und Beck zu DFB-Lehrgang eingeladen

In der kommenden Saison tragen Kiara Beck und Alessa Ramizi wieder das Trikot des SV Zimmern und spielen in der C-Jugend des Vereins. Möglicherweise werden die beiden Nachwuchsfußballerinnen aus Dürbheim und Durchhausen Anfang September aber ein anderes Trikot – das der deutschen U 15-Nationalmannschaft – überstreifen.

Die beiden Kicker-Talente aus dem Landkreis Tuttlingen wurden von Bundestrainerin Bettina Wiegmann für den Kaderlehrgang von Mittwoch bis Freitag, 5. bis 7. September, in die Sportschule nach Hennef eingeladen. Beck und Ramizi können sich Hoffnungen machen, in den Kader für die Länderspiele am Freitag, 2. November, gegen die Schweiz (in Deutschland) sowie am Mittwoch, 5. Dezember, gegen Belgien (in Tubize) berufen zu werden.

Ende Juni hatten die beiden Spielerinnen den Sichtungslehrgang in Kamen besucht und waren in den 30-köpfigen Kader der U15 Juniorinnen-Nationalmannschaft berufen. Am Sichtungslehrgang hatten 70 Fußballerinnen teilgenommen.

Kiara Beck wird zudem am Training des DFB-Torhüterinnenstützpunktes vom Sonntag, 14., bis Mittwoch 17. Oktober, teilnehmen.