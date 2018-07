Mühlheim will Negativserie in Zimmern stoppen

Zum ersten Rückrundenspiel der Fußball-Landesliga Württemberg treffen am Vortag des zweiten Advents die Bezirksrivalen SV Zimmern und VfL Mühlheim aufeinander. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3: SV Zimmern – VfL Mühlheim (Samstag, 14 Uhr; Vorrunde: 2:6). Der SV Zimmern schöpft nach dem klaren 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Hildrizhausen wieder Mut im Abstiegskampf. Mit mittlerweile 14 Punkten ist der SVZ bis auf drei Punkte an den Tabellenelften VfL Mühlheim heran gerückt. „Obwohl der VfL Mühlheim zuletzt fünfmal in Folge verloren hat, wäre es fatal die Mannschaft an diesen Ergebnissen zu messen. Die Mühlheimer haben sehr viel Potential in ihrer Mannschaft und waren auch zuletzt beim 1:2 in Bösingen über weite Strecken die bessere Mannschaft“, hat sich Zimmerns Spartenleiter Erwin „Figa“ Beck über den Bezirkskonkurrenten informiert.

Der SV Zimmern hofft natürlich seinen kleinen Aufwärtstrend fortzusetzen und zudem sich für die 2:6-Hinrunden-Niederlage, die höchste Niederlage der Mannschaft von Trainer Edgar Beck im bisherigen Saisonverlauf, revanchieren zu können. „Damals haben wir nach unserem 2:2-Ausgleich postwendend nach einem krassen Abwehrfehler das 2:3 kassiert und wurden in der Schlussphase regelrecht abgeschossen“, erinnert sich Zimmerns Spartenleiter noch ungern an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. So erwartet Erwin Beck auch einen weitaus stärkeren Gegner, als es zuletzt der TSV Hildrizhausen war. „Mühlheim hat mit David Mayer, Florian Becker oder auch Kai Stelter und vielen weiteren überdurchschnittliche Spieler in seinen Reihen und tritt zudem als Mannschaft sehr kompakt auf. Da müssen wir von Beginn an konzentriert zu Werke gehen, um nicht gleich in der Anfangsphase überrascht zu werden“, weiß Erwin Beck. Personell sieht es beim SV Zimmern sehr gut aus. Bis auf den zuletzt fehlenden Marc Braun (Zerrung) kann Trainer Edgar Beck auf den Kader der letzten Wochen zurück greifen.

Anders sieht es beim VfL Mühlheim aus, der doch zuletzt mit großen personellen Problemen zu kämpfen hatte. Dieses Argument will VfL-Trainer „Gustl“ Alfidi aber nicht gelten lassen. „Wir waren zuletzt auch in Bösingen stark genug und hätten am Ende durchaus etwas Zählbares mitnehmen können. Klar ist es nicht von der Hand zu weisen, dass jeder einzelne Spieler durch die negativen Ergebnisse zuletzt nicht mit großem Selbstvertrauen ausgestattet ist. Ich habe aber meinen Spielern gesagt, dass wir nur gemeinsam aus dieser Situation heraus kommen können. Alfidi will, dass die Mannschaft noch enger zusammen rückt. „Die letzten rund achteinhalb Jahre, seit ich in Mühlheim tätig bin, ging es eigentlich sportlich immer nur bergauf. Jetzt haben wir eben einmal eine negative Phase. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir da wieder heraus kommen und wir am Ende auch den Klassenerhalt schaffen.“

Und so sieht Alfidi der Aufgabe am Samstag in Zimmern auch durchaus optimistisch entgegen. „Ich glaube an meine Mannschaft und bin überzeugt, dass wir in den zwei Spielen bis zur Winterpause auch noch punkten können.“ Als viel schlimmer, als die letzten Niederlagen, sieht Alfidi die Partien in Herrenberg (0:0) oder beim BSV Schwenningen (1:1) an. „Damals waren wir jeweils die klar bessere Mannschaften, haben aber eine Vielzahl an Chancen ausgelassen. Da bahnte sich eigentlich schon das an, was wir jetzt haben“, sieht Alfidi in diesen Spielen die Ursache für die dann gekommene Negativserie. Jetzt soll dieser Abwärtstrend aber gestoppt werden. Personell hofft Alfidi zudem, den einen oder anderen, der zuletzt fehlenden Akteure wieder einsetzen zu können. Fehlen wird aber auf alle Fälle, der weiterhin rot gesperrte Pascal Dilger und auch der verletzte Torjäger Viktor Hottmann.