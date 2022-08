Zweitägige SCW-Radtour entlang des Schwarzwaldes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 9. bis 10. Juli erlebte eine Gruppe von 14 Radlern, acht Teilnehmer mussten wegen Corona oder Verletzung leider absagen, ein herrliches Wochenende.

Wir starteten um 8.15 Uhr bei schönem, nicht zu heißem Wetter Richtung Trossingen, wo am Freibad eine kleine Frühstückspause eingelegt wurde. Weiter ging es über Dauchingen, Weilersbach nach Obereschach, wo wir nach 36 Kilometern im Schweizerhof zu einem Frühschoppen mit Butterbrezeln erwartet wurden.

Nach dieser etwas bergigen Etappe fuhren wir über Kappel an der alten Mühlenklause vorbei, die viele noch aus alten Jahren gut kannten, und weiter über schattige Wege an der Eschach entlang bis nach Niedereschach. Hier mussten einige Höhenmeter bewältigt werden, um dann über aussichtsreiche Höhenwege Erdmannsweiler bei Königsfeld zu erreichen. Von dort ging es in ein kleines Tal hinunter nach Burgberg. Nach nun 51 Kilometern nahmen wir im schattigen Biergarten des Gasthofs Kranz ein vorzügliches Mittagessen ein.

Gut gelaunt und gestärkt ging es danach wieder auf die Höhe über Weiler nach Mariazell. Weiter auf der Höhe, meist mit großartigem Blick auf den Thyssen-Krupp-Turm von Rottweil, fuhren wir über Dunningen nach Seedorf, wo wir in der Rose eine Kaffeepause einlegten. Nach 20 km erreichten wir schließlich unser Übernachtungshotel Krone in Beffendorf. Nach circa 70 Kilometern mundete uns das erste Bier im Biergarten besonders gut und wir verbrachten noch einen gemütlichen und geselligen Abend nach einem hervorragenden Abendessen.

Am nächsten Morgen starteten wir nach einem guten Frühstück gegen 9.30 Uhr abwärts in Richtung Altoberndorf im Neckartal. Wir fuhren am Neckar entlang bis Epfendorf. Dort verließen wir das Neckartal und radelten auf schattigem Weg ein Stück an der Schlichem entlang bis auf Höhe Ruine Irslingen. Von dort ging es auf steilem Weg hoch auf die Alb. Bei herrlicher Aussicht machten wir eine kleine Pause und fuhren dann entlang der alten Römerstraße auf der Höhe über Irslingen nach Göllsdorf.

Hier nahmen wir nach circa 26 Kilometern im Gasthof Sonne unser Mittagessen ein und radelten anschließend über das Salinenmuseum auf bekannten Wegen über Aldingen und Spaichingen nach Wurmlingen zurück. Nach entspannten 51 Kilometern erreichten wir das Schloßstüble und ließen in geselliger Runde noch einmal das Wochenende Revue passieren. Wir waren dankbar, dass wir ohne Unfälle und Pannen diese zwei schönen Tage erleben durften.

Wir bedanken uns bei Carmen und Roland Schmutz sowie Herbert Willer, die den Gepäcktransport übernommen haben, sowie bei Regina und Harald Raidt, die uns bei der Planung, Organisation und Durchführung tatkräftig unterstützt haben. Die Organisatoren waren Gudrun und Walter Strößner sowie Regina und Harald Raidt.