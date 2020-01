Zwei verletzte Autofahrer, 40 000 Euro Schaden

Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 432 in die Bundesstraße 523 beim Konzenberg ereignete. Der 78-jährige Fahrer eines Ford Grand C-Max befuhr laut Polizei die Landesstraße 432 aus Richtung Seitingen in Richtung Tuttlingen und bog an der Einmündung nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 47-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz, der auf der Bundesstraße 523 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen fuhr. Die Autos stießen zusammen. Beide verletzten Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.