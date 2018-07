Zur Schulentlassung Tränen im Auge

Dass für zwölf Jugendliche eine Ära endet und etwas neues Unbekanntes beginnt, zeigte sich bei der Entlassfeier der Konzenbergschule in der Schlosshalle. Der Abschied von etwas bis jetzt Alltäglichem fiel einigen Schülern schwer. Dabei kam die eine oder andere Träne zum Vorschein, als die Moderatorinnen Susanna Kozak und Maria Hoff sehr emotional durch ein buntes Programm führten.

Schulleiterin Stefanie Müller gab in ihrer Rede den scheidenden Jugendlichen zehn wertvolle Tipps mit auf den Weg. Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg wünschte den Jugendlichen alles Gute und die Klassenlehrer zogen eine überwiegend positive Bilanz.

Im Laufe des Abends gab es eine kleine Dia-Show mit Bildern der vergangenen fünf Jahre, einen Video-Beitrag mit kleinen Filmsequenzen aus fünf Jahren Schule und einen Film vom Ausflug nach München in die Bavaria-Studios mit einem selbstgedrehten Film. Nach einem Rap von zwei Jugendlichen gab es auch das traditionelle Schüler-Lehrer-Quiz, was knapp von den Schülern gewonnen wurde.

Klassen- und Fachlehrer werden zu Königen

In der Dankesrede der Abschlussschüler wurden die Klassen- und Fachlehrer auf die Bühne gebeten, dort wurden alle mit einer Krone und einem signierten Schwert zu Königinnen und Königen erhoben. Die Jugendlichen bedankten sich für die Geduld der Lehrer, in kleinen Geschichten gab es Höhen und Tiefen aus fünf Jahren, die man zusammen, auch mit den Eltern, erfolgreich durchgestanden hat – es klang auch nach einer Entschuldigung für kleinere negative Vorfälle, die in fünf Jahren aufgetreten sind.

Einen besonderen Verlust, vor allem für die Grundschule, ist der Abgang von Emanuele Garrone, der nicht nur ein großer Schwarm der Grundschüler war. Er bekam vom Förderverein einen Sonderpreis für sein soziales Engagement an dieser Schule, was überwiegend im Bereich Sport stattfand.

Für die zwölf Schüler der neunten Klassen endete diese Schulzeit mit der Übergabe der Zeugnisse. Jeder der Jugendlichen bekam aus den Händen der Klassenlehrer sein Zeugnis mit ein paar persönlichen Worten überreicht. Musikalisch umrahmt wurde die Abschlussfeier von der Schulband und das gespendete Geld für das Catering, was von den Eltern kam, geht, wie von den Schülern beschlossen, an eine Schuleinrichtung in Tansania.