Zähfließend und erstarrt: Integration in Zeiten der Corona-Krise

Tradition wird groß geschrieben in deutschen Familienunternehmen. Vor allem auch in den Führungsstrukturen, die sowieso in der Regel männlich geprägt sind: In den Geschäftsführungen liegt der Frauenanteil bei nur sieben Prozent, wie eine Studie der schwedischen Allbright-Stiftung zeigt. Danach arbeiteten am 1. März 2020 genau 406 Männer, aber nur 30 Frauen in den Führungsetagen der einhundert größten deutschen Familienunternehmen. Das entspricht einer Frauenquote von 6,8 Prozent.