Wurmlingerin begegnet wilden Tieren hautnah

Die Wurmlingerin Michelle Fallert ist derzeit für längere Zeit in Australien. Regelmäßig berichtet die Schülerin unseren Lesern, wie es ihr dort ergeht.

Down Under ist ein sehr vielfältiges Land. Bevölkert entlang den Küsten, große Städte wie Melbourne, Sydney und Brisbane haben sich gebildet. Zwischendrin gibt es wunderschöne Strände zu entdecken und atemberaubende Landschaften. Wie zum Beispiel die ,,Glasshouse Mountains“, die nördlich von Brisbane, etwas weiter im Landesinneren liegen.

Ist man gerade noch inmitten des bunten und lauten Treibens der Großstadt gewesen, empfangen einen die Wälder der ,,Glasshouse Mountains“ mit ihrer Ruhe. Man hat geniale Ausblicke über den riesigen Teppich von leuchtend grüner Natur, bis hin zum Meer. Die ,,Glasshouse Mountains“ ragen wie spitzige Hüte aus dem grünen Meer heraus, und selbst, wenn man kein Glück mit dem Wetter hat, zeigt sich die Landschaft in einer atemberaubenden Atmosphäre. Den außergewöhnlichen Namen haben sie von James Cook, den die Berge an die Glasschmelzofen in seiner Heimat Yorkshire erinnerten. Der höchste Berg ist 556 Meter hoch.

Eine weitere Möglichkeit, Australien hautnah zu erleben, ist ein ,,Wildlife Park“. Von diesen Parks beziehungsweise Zoos gibt es einige entlang der ganzen Küste. Sie sind sehr natürlich aufgebaut und man hat einen tollen Einblick in die vielfache Tierwelt Australiens. Man hat die Möglichkeit, mit einem Koala im Arm ein Bild zu machen, und kann Kängurus aus der Hand füttern. Dingos hört man in den Himmel heulen, sie sehen wie Kuscheltiere aus, doch sind gefährliche Raubtiere. Außerdem kann man einer der vielen tödlichen Schlangen Australiens direkt in die Augen blicken, was eine gehörige Gänsehaut verursacht. Grundsätzlich ist es eine tolle Erfahrung, in solch einen Park zu gehen. Ich kann es nur weiterempfehlen, wenn man Australien mal richtig nahe sein will.