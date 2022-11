Wurmlinger Wald: Da geht noch mehr

Das wirtschaftliche Ergebnis für das laufende Waldjahr werde „sehr erfreulich“, sagte Karlheinz Schäfer, Leiter des Kreisforstamtes, kürzlich dem Wurmlinger Gemeinderat. Und 2023? Wenn es keine „Kalamitäten“, wie Sturmschäden, Schneebruch oder massiven Borkenkäferbefall, gebe, werde auch der Ertrag im kommenden Jahr absolut positiv, sagte Schäfer.

Aus dem entsprechend der zehnjährigen Forsteinrichtung geplanten Einschlag von 5250 Ernte-Festmetern wird bei einem veranschlagten Gesamterlös von 317 900 Euro ein Überschuss von 100 000 Euro erwartet. Zumal die Preisentwicklung aktuell „eine außerordentlich dynamische Angelegenheit“ sei, so Schäfer.

An Kosten fallen für die Holzernte rund 128 000 Euro an und für die Beförsterung müssen an den Landkreis 52 600 Euro abgeführt werden. Die geplanten Investitionen in Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Erschließung liegen bei rund 35 000 Euro.

Das Ergebnis könnte noch gesteigert werden, wenn beim Waldumbau „ein bisschen mehr Gas“ gegeben würde“, regte dazu Revierleiter Axel Dahlheimer an. „Der Wald gibt’s her.“ Denn Wurmlingen hat „schöne Altholzbestände und schöne Naturverjüngungen“, hatte auch Kreisforstamtsleiter Schäfer bestätigt. Bestände mit Starkholz verstärkt wirtschaftlich zu nutzen, kann sich auch Bürgermeister Klaus Schellenberg vorstellen – bevor dort ein Schadensereignis eintritt.

Festgelegt wurde auch der Preis für Brennholz. Das Kreisforstamt hatte für „Buche lang“ 90 Euro pro Festmeter vorgeschlagen. Abzüglich des schon traditionellen Abschlags von zwei Euro beschloss der Gemeinderat 88 Euro pro Festmeter anzusetzen.

Beim Waldbegang stand eine Fläche mit Käferbefall am Dachsbauweg im Blickpunkt. Trotz regelmäßig durchgeführten Borkenkäfer-Monitorings mussten dort bisher 150 Festmeter Schadholz aufgearbeitet werden, hatte Bürgermeister Schellenberg vorgetragen. Obwohl dort „ein bestgepflegter Bestand“ sei, sei trotzdem „der Käfer reingegangen“, stellte auch Kreisforstamtsleiter Schäfer fest. Der Schaden sei innerhalb weniger Wochen entstanden und bei noch vital erscheinenden Wipfeln schwierig frühzeitig zu erkennen gewesen: „Unten war der Baum schon tot und oben hat er es noch gar nicht gemerkt“, beschrieb der Förster die Situation.