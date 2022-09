Wurmlinger Tenniskids trainieren wie die Profis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

40 begeisterte Kinder und sieben hochmotivierte Tennistrainerinnen und -trainer konnte man in der letzten Ferienwoche auf der Wurmlinger Tennisanlage am Talacker beim Tennissport zuschauen. Jeden Tag von 9 bis 16 Uhr wurde intensiv an der Technik, Koordination und Kondition sowie an der Taktik gefeilt. Bei einem abschließenden Turnier konnte in hart umkämpften Spielen das Gelernte bravourös umgesetzt werden. Bei einem gemeinsamen Grillfest waren sich alle einig, dass ein sehr gelungenes Tenniscamp zu Ende geht. Die Kinder zeigten ihre Begeisterung auf den Tennisplätzen bis in die Nacht hinein. So kann dieser Schwung nun in die Mannschaftsspiele der Winterhallenrunde genommen werden. Der Dank gilt an dieser Stelle dem gesamten Trainerteam für diese unvergesslichen Tage auf der Tennisanlage am Talacker.