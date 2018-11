Wurmlinger stimmen sich auf Weihnachtszeit ein

Damit der Riesen-Adventskranz in Wurmlingen am Sonntag feierlich entzündet werden kann, hat die „Interessengemeinschaft Wir in Wurmlingen – wir für Wurmlingen“ (IG) am Mittwoch mit den Vorbereitungen begonnen. Bei der IG wurde im Gewächshaus der Gärtnerei Eppler von rund einem Dutzend Frauen die Grundlage für den Adventskranz auf dem Kirchenvorplatz geschaffen.

Revierleiter Andreas Fink hatte dazu zehn Säcke voll Weißtannen-Reisig geliefert. Dieses wurde unter der Regie von Inge Eppler in handliche Stücke geschnitten und zu einzelnen Reisigbüschel gebunden. Der fertige Adventskranz entsteht am Samstag erst an Ort und Stelle, nämlich auf dem Brunnen vom Rathausvorplatz neben der St. Galluskirche. In fertigem Zustand wäre das „Mordsdrum“ von Adventskranz nämlich nur schwierig zu transportieren. Denn es wird wieder ein Durchmesser von rund 4,24 Metern – wie 2016 von Uli Schray vermessen – erreichen.

Dann sind die technisch begabten Männer der IG an der Reihe: Als erstes wird auf dem Brunnen die Grundkonstruktion angebracht und danach wird der Riesenadventskranz – einer der größten in der Region – aus den vielen Reisigbüscheln zusammengepuzzelt und mit den vom „Löwensepp“ aus geschmolzenen Wachsresten gegossenen Kerzen geschmückt. Die erste Kerze am „Jubiläumskranz“ – es ist die zehnte Auflage – wird am Samstag um 19 Uhr entzündet. Ein Bläserensemble des Musikvereins wird mit weihnachtlichen Weisen für besinnliche Stimmung sorgen. Die Laudatio auf die „Schaffer“ von der IG wird diesmal Bürgermeisterstellvertreter Harald Schmid halten.

Auch am Donnerstag wurde gebastelt. An die 30 Frauen und sogar noch zwei Männer bastelten ihren ganz persönlichen Adventskränze. Eingeladen hatte der Obst- und Gartenbauverein mit Vorsitzender Karin Sauter an der Spitze. Der Verein stellte dazu das Material. Dabei entstanden weniger klassische Adventskränze nur aus Tannenreisig, sondern individulle Modelle.