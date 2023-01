Wurmlinger Sternsinger beim Ministerpräsidenten

Viele Sternsinger waren Anfang Januar im Kreis Tuttlingen unterwegs, eine Gruppe aus Wurmlingen durfte noch weiter reisen: zum Ministerpräsidenten nach Stuttgart. Am Montag, 9. Januar, fuhr eine Sternsingergruppe der Seelsorgeeinheit Konzenberg mit dem Zug nach Stuttgart, um den Segen in die Villa Reitzenstein, das Staatsministerium, zu bringen.

Dort waren insgesamt acht Sternsingergruppen aus ganz Baden-Württemberg zum Empfang eingeladen. Neben Ministerpräsident Kretschmann und seiner Frau Gerlinde Kretschmann waren Staatsminister Florian Steegmann und Weihbischof Peter Birkhofer sowie Vertreter des BDKJ beim Empfang vertreten. Die Sternsinger erhielten für ihre Lieder und den Segen nicht nur Dank, sondern auch ein Mittagessen in der Kantine des Staatsministeriums.

„Ein sehr eindrückliches Erlebnis für die Jugendlichen“, teilt Stefanie Arnold aus der Kirchengemeinde mit. Neben der Gruppe, die in Stuttgart war, seien in Wurmlingen insgesamt 32 Kinder und Jugendliche unterwegs gewesen, um den Segen an die Häuser zu bringen.