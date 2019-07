Wurmlinger Räte heimsen viele Auszeichnungen ein

In der Abschluss-Sitzung des bisher amtierenden Gemeinderats hat Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg eine Gemeinderätin und drei Gemeinderäte verabschiedet. Langjährigen Altgemeinderäten überreichte er zudem die Verdienstmedaille der Gemeinde und die Ehrennadel des baden-württembergischen Gemeindetags. Die Gratulationscours ging indes weiter: Auszeichnungen des Landes und der Gemeinde gab es auch für sechs wiedergewählte Gemeinderätinnen und -räte.

Er wolle „ganz herzlich danke sagen“ für die engagierte Tätigkeit im Ehrenamt und die „kollegiale und angenehme“ Zusammenarbeit, führte der Bürgermeister aus. Sie könnten stolz auf die geleistete Arbeit sein und „mit Selbstbewusstsein auf das Erreichte zurückblicken“. Dies in einer Gemeinde, die sich durch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl auszeichne. Und sie sei nach wie vor schuldenfrei. Sie hätten einen Beitrag zu der positiven Bilanz geleistet.

Für 20 Jahre Zugehörigkeit zum Gemeinderat zeichnete er seinen langjährigen ersten Stellvertreter Harald Schmid aus, sowie Hans Weber mit der Ehrenmedaille der Gemeinde und der Ehrennadel mit Urkunde des Gemeindetags. Die deutlichen Voten bei den Wiederwahlen zeigten deren hohe Wertschätzung in der Gemeinde. „Wald und Finanzen“ hätten bei Schmid einen hohen Stellwert gehabt, und er habe zu diesen Themen wichtige Impulse eingebracht. An Hans Weber beeindruckte ihn die „wirtschaftliche Betrachtungsweise“ der wichtigen Themen und in seiner Tätigkeit als Leiter der örtlichen Sparkassenfiliale habe er eine direkten Kontakt zur Bevölkerung gehabt.

Claudia Schreiber-Winkler wurde für ihr großes Engagement während einer Amtsperiode gedankt. Sie habe sich besonders in der Nachbarschaftshilfe eingebracht und sich „für die Schwächeren in der Gemeinde“ eingesetzt. Ebenfalls für fünf Jahre ging der Dank an Bodo Wucherer. Er habe sich mit seiner „sehr unabhängigen Meinung“ für die Bürger besonders bei den Themen „ärztliche Versorgung“ und „Kindergarten-Neubau“ eingebracht.

Für die Geehrten lobte Harald Schmid die „tolle Zusammenarbeit im Gremium“ mit „zu 99 Prozent tollen Sitzungen“. Und dann hatte Schmid eine für ihn typische Analyse über die Gründe zum Ausscheiden aus dem Rat: „Das sind die Demokratie und die Biologie“. Die Demokratie sei es, wenn man nicht gewählt wurde, und die Biologie, wenn man altershalber ausscheidet.

Aktueller „Rekordhalter“ im Gemeinderat ist Herbert Biedermann. Er erhielt ebenfalls die Ehrennadel des Gemeindetags für 30 Jahre im Ehrenamt. Schellenberg attestierte ihm „Gradlinigkeit“. Für 20 Jahre ging die Auszeichnung an Norbert Eppler, der weiter als zweiter Bürgermeisterstellvertreter bestimmt wurde. Beide seien „gute Anwälte der Bürger“. Für zehn Jahre als Gemeinderäte wurde Regina Zepf, Jürgen Liebermann, Georg Sattler und Dr. Martin Storz die Ehrennadel des Gemeindetags zuerkannt.