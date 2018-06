Wurmlinger Narren feiern 40. Geburtstag

Die Narrenzunft Wurmlingen ist – außerhalb der Fünften Jahreszeit – am 4. Mai 1973 gegründet worden. Am vergangenen Sonntag hat der Verein seinen 40. Geburtstag gefeiert. Nach dem Motto „lange Würst' und kurze Reden“ hielt Ehrenzunftmeister Ernst Schmid eine prägnante Festansprache. Zudem standen bei der Feier Ehrungen an.

„Ond jetzt schwätze mr Schwäbisch, richtig schwäbisch“, kündigte Schmid an, als er als Zeitzeuge „ebbas verzählte“ von damals. Aus „dr Lombakischt“ war der Stoff, aus dem einige Narren ihr erstes „Blätzlehäs“ nähten und loszogen. Aber „des ist a Sauhaufe“, wurde schnell festgestellt und genauso schnell beschlossen, dies in geordnete Bahnen zu lenken.

Der damalige Lehrer Zepf überließ den Narren „a komplette Chronik“, damit was Rechtes und historisch Begründetes aus der Narretei wird.

Beim „Gschell“-Bauen musste jeder selbst mit anpacken, und dann „ging des Maschgere los“, erinnerte sich Schmid. Und: „Mir gründet a Zunft“, war ganz klar.

Bereits am 11. November 1972 trafen sich die Wurmlinger Hästräger und beschlossen, „ab jetzt goht's degega“. Und mit einer – da war Schmid in seiner Wortwahl ganz präzise – nicht narrensicheren, sondern „idiotensicheren Satzung“ wurde dann vor 40 Jahren die Zunft gegründet. Danach ging es mit dem Verein steil bergauf: von 37 Mitgliedern im Gründungsjahr, über 485 Mitglieder nach 15 Jahren auf jetzt aktuell 1065 organisierte Narren. Und während der Fasnet durfte auch weiterhin jeder Wurmlinger nach seiner Fasson närrisch werden, denn die Zunft wollte nur „die Fasnet mitgestalten und nicht an sich reißen“, war das Credo des damaligen Zunftmeisters Ernst Schmid.

Zunftmeister Klaus Wittkopf – seit 2003 an der Spitze der Narren – war in seinem Rückblick durchaus stolz darauf, dass seine Hästräger durch ihre disziplinierten Auftritte immer gern gesehene Gäste sind. Denn „wir sind inzwischen ein Traditionsverein und kein reiner Spaßverein“, so Wittkopf. Stützpunkt für Kärrelerennen

Er erinnerte außerdem an eine Reihe von Meilensteinen in der 40-jährigen Geschichte. Dazu gehörte zuletzt unter der Regie seines Vorgängers Peter Heinzelmann der Bau der 2004 fertiggestellten Lagerhalle, die auch der Stützpunkt für das 2001 „wiederbelebte“ Kärrelerennen wurde und sich durchaus als „Bollwerk gegen die Trübsal“ eigne.

In seinen Glückwünschen zum 40. Geburtstag zählte Bürgermeister Klaus Schellenberg nicht nur die wichtigsten Daten auf, sondern lobte auch das „großartige Engagement im Ehrenamt“. Den Gründern dankte er für die „wichtige Weichenstellung“. „Die Narrenzunft hat sich prächtig entwickelt“, war für ihn augenfälliger Beweis für deren richtigen Kurs.

Präsident Kurt Szofer vom Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg dankte für die Unterstützung des Rings. Er wünschte sich, dass das zuletzt 1998 in Wurmlingen organisierte Ringtreffen keine „abschließende Veranstaltung“ war, sondern hier wieder dieses Hochfest der Narren eine Neuauflage erfährt.