Wurmlinger Musiker ausgezeichnet

Der Festakt zum 125-jährigen Jubiläums des Musikvereins Eintracht Wurmlingen am Samstagabend hat auch den würdigen Rahmen geboten, um langjährigen Mitgliedern zu danken. Ihre Unterstützung und ihr finanzieller Beitrag ermöglichten es, dass die Musiker ihrem Hobby nachgehen könnten, dankte Vorsitzender Norbert Bacher.

Glückwünsche hatte auch der Wahlkreisabgeordnete und CDU-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, MdB, spontan in sein Grußwort gepackt: Die Geehrten seien mit ihrer Unterstützung „das Rückgrat eines Vereins“ und „Vorbilder“. Zumal die Vereine „ein stabilisierendes Element“ für viele junge Menschen seien.

An der Spitze der Geehrten war Walter Kapp. Für 70 Jahre Treue zur Eintracht überreichte Vorsitzender Bacher seinem Patenonkel den Ehrenbrief des Vereins.

Dessen „offenes Herz und Wunderfitz für Neues“ habe dem Verein viel Gutes gebracht. Unter den für 50 Jahre ausgezeichneten Mitgliedern waren neben Altbürgermeister Otto Ziegler noch zwölf weitere Jubilare.

Dies waren Hermann Aberle, Randolf Bacher, Werner Liebermann, Richard Pauli, Güntner Speck, Hans Wild, Josef Butsch, Ralf Diestel, Wolfgang Knittel, Rainer Schmid, Herbert Wilhelm und Walter Zepf. Bei den 40ern war die Karriere von Ernst Kübler im Musikverein beispielhaft.

Er war aktiv an der Tuba, Notenwart, stellvertretender Vorsitzender, Wirtschaftswart und Beisitzer und ist immer noch eine große Hilfe, wenn in der Küche Personalmangel herrscht, so Vorsitzender Bacher in seiner Laudatio. Weitere 40er waren Irmgard Bälz, Wilhelm Irion, Lore Leykauf, Volker Tauch, Petra Schreiner, Frank Mägerle und Josef Lehr. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ihr Silberjubiläum feierten Mechthild Burkhardt, Heinrich Dreher, Heribert Jacob, Josef Martin, Werner Schmid, Matthias Dreher und Irmgard Wilhelm. (ws)