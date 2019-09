Wurmlinger Lindwurm bekommt neue Haut

Der Lindwurm, das Maskottchen des Wurmlinger Fasnetsumzugs, ist 1997 ursprünglich für den Festzug zur 1200 Jahr-Feier der Gemeinde gebaut worden. Inzwischen hat der Zahn der Zeit an ihm genagt: Die Nachbildung des Wurmlinger Wappentiers muss restauriert werden.

Die Vertreter der Wurmlinger Vereine haben bereits im vergangenen Jahr in einer Ortsringsitzung den Beschluss dazu gefasst, aber bei ersten Versuchen dies auch umzusetzen, wurde schnell klar, dass dies nicht so „hoppla-hopp“ erledigt werden kann. Im April stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Da gab es zwar den Einwand, dass der Lindwurm „für einmaligen Betrieb“ konzipiert gewesen sei. „Das war der Eiffelturm auch“, konterte damals „Schorsch“ Sattler – und überzeugte alle, das eigene Wahrzeichen ebenfalls zu erhalten.

Zumal es eine gewisse Gemeinsamkeit gibt: Beides sind geniale Konstruktionen – und in beiden ist viel Eisen verbaut. Im Lindwurm sind es rund 500 Kilogramm. Ein Duo, das dies ganz genau wissen muss, sind Ralf Hayler und Jörg Zepf vom Bauhof der Gemeinde. Sie hatten den Lindwurm einst – ohne jede Art Blaupause – konstruiert und dabei „unsrer Kreativität freien Lauf gelassen“, wie sie sich erinnern. Dem Ehrenbürger Fritz Schray habe für den Festumzug das Wappentier vorgeschwebt und er habe sich dabei an ein Fest in alten Zeiten erinnert. Da hatte es einen Lindwurm „aus Stoff und fünf, sechs Mann drin“ gegeben. Aber diesmal sollte es etwas Repräsentativeres werden. Es sollte „ebbes Außergewöhnliches werden“, habe Schray die Marschrichtung vorgegeben. „Ob mir des könnet“, habe Bürgermeister Otto Ziegler noch gefragt. Und darauf habe es nur eine Antwort gegeben: „Natürlich goht des, Der Bauhof baut des G’schirr“.

Und dann wurde in die Hände gespuckt und jede Menge Eisenrohre „über den Amboss gezogen“ und geformt. Die Konstruktionszeichnungen wurden mit Kreide auf den Fußboden des Bauhofs gemalt, damit man gleich ein Gefühl für die Dimensionen hatte. Dabei hatte die Umsetzung doch ihre Tücken. Die zweidimensionalen Pläne mussten dreidimensional interpretiert werden, erinnern sie sich. Und gelegentlich saß ihnen wohl auch der Schalk im Nacken: „Finanzminister Theo Waigel war noch Vorbild – für die nach außen abstehenden Augenbrauen“, freuen sich die Drachenbauer Hayler und Zepf 22 Jahre später noch mit einem breiten Grinsen.

Aber im Gegensatz zum Eiffelturm hat der Lindwurm eine Außenhaut. Zuerst wurde das Gerippe „mit Hasengitter überzogen“. Und nachdem „der ganze Kerle so eing’haget war“, wurde er von den Mitgliedern des Anglervereins mit Pappmasche überzogen, erzählen die Erbauer. Den Umgang mit dieser Masse aus zerkleinertem Papier und Tapetenkleister hatten sie einst in der Schule bei einem Werklehrer gelernt. Seine Farbe bekam das Ungeheuer in der damals benachbarten Lackiererei von Rolf Liebermann: „Zuerst grün, dann wurde silbrig gespritzt und danach noch schwarz für die Schuppen“. Und zum Schluss sei „der ganze Kerle“ mit Klarlack überzogen worden.

Bei der anstehenden Reparatur soll nicht nur die Außenhaut erneuert werden. Getüftelt wird von einem Arbeitskreis auch daran, den Lindwurm zu motorisieren. Denn bisher wird er mit Muskelkraft von zwei oder drei Männern geschoben. Für die ursprüngliche Idee, ihn mit zwei Fahrrädern anzutreiben, sei er viel zu schwer gewesen. Zumal noch ein Steuermann mit an Bord ist und der Drache ursprünglich ein technisches Innenleben hatte – darunter ein Kassettenrekorder für das aus dem Film „Jurassic Park“ kopierte Gebrüll. Von einer Motorisierung habe der damalige Schultes Ziegler übrigens gar nichts gehalten – wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen und weil der Drache „für einmaligen Betrieb“ konzipiert war.