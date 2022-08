Wurmlinger KJG-Gruppe „St. Christophorus“ feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Januar 1972 wurde in der KJG Wurmlingen eine Jugendgruppe gegründet, die sich den Namen „St. Christophorus“ gab. Diese Gruppe hat bis heute Bestand und nahm dieses langjährige - und wohl recht seltene - Jubiläum zum Anlass, ein gemeinsames Wochenende zu verbringen.

In den Anfängen wurden in den „Heimabenden“ (heute: Gruppenstunden) neben Spielen auch Wanderungen und kleine Ausflüge gemacht. Bei den wöchentlichen Treffen waren meist alle begeistert mit bei der Sache. Ein besonderes Ereignis war immer das jährliche Zeltlager am Argensee in der Nähe von Kißlegg im Allgäu. Nicht zuletzt deshalb fand das Wochenende im Allgäu statt. Selbstredend wurde entsprechend ein Ausflug an den Argensee gemacht und dort wurde von den „schönen und spannenden Zeltlagern“ als Jugendliche geschwärmt und alle Teilnehmer hatten sehr viel Spaß bei den „Alten Geschichten“.

Bevor wir am Abend an einer „Gruselführung“ in Bad Waldsee teilnahmen, bei der das Thema „Blüten des Aberglaubens: Schutzsymbole aus (gar nicht so) alten Zeiten“ Hauptbestandteil der Führung war, besuchten wir das Auto-Museum und die Gemeindekirche in Bad Waldsee.

Kein Teilnehmer dieser Gruppe ließ es sich nehmen, seinen Beitrag zu diesem Wochenende zu leisten. So konnten wir ein Unternehmen besichtigen, bei dem einer der Teilnehmer selbst eine Führung durch die Räume machte. Zur Erinnerung erhielten wir Geschenke, unter anderem Binokelkarten. Binokel war immer ein beliebtes Spiel in der Gruppe. Am zweiten Tag des Ausflugs erhielt jeder Teilnehmer eine selbstgefertigte Urkunde zum 50-jährigen Jubiläum und eine „Mundorgel“. Leider gab es keine Gelegenheit die Mundorgel (Liederbüchlein) zu benutzen, was aber demnächst nachgeholt wird. Highlight war jedoch die Überreichung einer Christophorus-Medaille aus dem Kloster in Beuron.

Am Sonntag überraschte ein Teilnehmer alle mit einem genialen Gedicht, bei dem alle Gruppenmitglieder „beschrieben“ wurden. Danach machten wir uns auf nach Weingarten in die Basilika, wo wir an einem Gottesdienst teilnahmen. Wir waren mehr als überrascht, dass bei diesem Gottesdienst dem heiligen Christophorus gedacht wurde, dem der 25. Juli im „Martyrologium Romanum“ als Gedenktag zugeordnet ist.

Dieses Wochenende war ein weiterer eindrücklicher Höhepunkt des langen Bestehens der Gruppe und wird in die Gruppengeschichte eingehen.