Wurmlinger Jahrgang 67/68 on Tour

Wenn die 67/68er-Englein reisen: Pünktlich zur Ankunft an unserem ersten Etappenziel in der „Felsengartenkellerei“ in Hessigheim strahlte die Sonne mit uns um die Wette. Geführt von einer der bedeutendsten Weingärtnergenossenschaften Württembergs ging es mit dem verkostungsgerecht eingerichteten Planwagen durch die sonnendurchfluteten „Hessingheimer Felsengärten“.

Mit Blick auf das idyllische Neckartal, mit den Flüssen Neckar und Enz, konnten wir bei mehreren Zwischenstopps die Vielfalt der regionalen Weine kennenlernen. Gleichzeitig haben wir hierdurch einen wichtigen Beitrag geleistet, die benötigte Lagerfläche für die Millionen Liter Weine, die jährlich in der Felsengartenkellerei gekeltert werden, etwas zu reduzieren.

Frisch gestärkt und mit vielen neuen Weinerfahrungen im Gepäck ging es anschließend weiter in den Schiller-Geburtsort Marbach am Neckar. Mit dem Abschluss in unserer Heimatstadt konnte unser auch dieses Jahr gut gereifter Jahrgang einen gelungenen, erlebnisreichen und für die Lach- und Schluckmuskulatur mal wieder anstrengenden Ausflug gemütlich ausklingen lassen. Vielen Dank an Beate für die, wie immer, perfekte Organisation. Auf ein Neues im nächsten Jahr.