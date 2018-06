Wurmlinger feiern 125 Jahre Musikverein

Ganz im Zeichen der Blasmusik ist am Wochenende die Gemeinde Wurmlingen gestanden: Der Musikverein Eintracht Wurmlingen feierte sein 125-jähriges Bestehen. Den Auftakt des Jubiläums bildete am Samstag auf dem Friedhof das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, unter anderem mit dem Lied vom treuen Kameraden. Der Rückmarsch zum Festakt in der Wurmlinger Schlosshalle (unser Foto) erfolgte mit flotter Musik. Am Sonntag war Blasmusik-Fest mit Jubiläumsgottesdienst, Frühschoppen, Jubiläumschor und Festumzug. Unsere Zeitung wird in der Dienstagsausgabe ausführlich über das Jubiläumswochenende berichten. (ws)