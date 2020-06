Wurmlingens neues Löschfahrzeug geweiht

Quasi den „großen Wumms“ hat es dieser Tage nicht nur in der Finanzpolitik der Bundesrepublik, sondern auch in der Gemeinde Wurmlingen gegeben: Am Samstag wurde die 437 000 Euro schwere Investition der Kommune, das neue Löschfahrzeug LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen, geweiht. Ersetzt wird damit ein Oldtimer, das 44 Jahre alte LF 16.

In Corona-Zeiten fand die Weihe eher im kleine Kreis statt – mit Bürgermeister Klaus Schellenberg, dem katholischen Geistlichen Maurice Stephan und seinem evangelischen Amtsbruder Johannes Wischmeyer. Dazu kamen von der Feuerwehr Kommandant Lars Marek und sein Stellvertreter Danyel Kiskanc, sowie Benjamin Rapp und Tobias Heinzelmann. Dieses Team hatte federführend Typ und Anforderungsprofil und damit die umfangreiche Ausstattung des neuen Löschfahrzeugs festgelegt.

Und dann gab es noch eine Art Taufpaten mit zusätzlichem Segen: Die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Norbert Bacher und Norbert Eppler hatten rein zufällig genau am Tag der Weihe Namenstag. Der Heilige Norbert von Xanten war am 6. Juni 1134 gestorben.

Das Fahrzeug werde im Laufe dieser Woche in Dienst gestellt. Es müsse lediglich noch die Alarmbox programmiert werden, kündigte Bürgermeister Schellenberg an. Dies sei „ein Meilenstein“ für die Feuerwehr Wurmlingen. Dabei verwies er auch auf die vorangegangene lange „planerische Wegstrecke“. Bereits vor vier Jahren waren erste Besichtigungen von Gemeinderat und Feuerwehr erfolgt, um den Anforderungen entsprechend ein „passgenaues“ Fahrzeug festzulegen. Aus dem zunächst angedachten LF 20 wurde ein LF 10. Bei diesem Entwicklungsprozess habe sich das Team der Feuerwehr engagiert und mit hoher Fachkompetenz eingebracht, bedankte sich der Bürgermeister bei der Feuerwehr. 2017 kam dann der Förderbescheid des Landes in Höhe von 90 000 Euro und nach europaweiter Ausschreibung ging dann im Juli 2018 der Auftrag an die Firma Schlingmann „im Teutoburger Wald“. Angepeilte Lieferzeit waren 84 Wochen. Daraus wurden letztendlich 96 Wochen und am 21. Mai wurde das Fahrzeug nach entsprechender Einweisung abgeholt.

Mit Psalm 23 – „Der Herr ist mein Hirte“ – erinnerte Pfarrer Wischmeyer an die Hilfe Gottes in gefährlichen Situationen im Feuerwehrdienst. Mit ihrem Einsatz würden die Angehörigen der Feuerwehr „allen zum Segen werden“, Güter und Leben retten und dem Nächsten beistehen. Pfarrer Stephan betonte in seinem Gebet, dass die Angehörigen der Feuerwehr zu gegenseitiger Hilfeleistung berufen seien. In ihrem Einsatz würden sie Gefahren abwehren und bei Unglücksfällen helfen.